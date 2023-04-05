Испания задерживает передачу танков Leopard Украине 5 апреля, 12:57 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Испания отправит Украине шесть танков Leopard 2A4 во второй половине апреля, а не сразу после Пасхи, как сообщалось ранее.

Об этом заявила министр обороны Маргарита Роблес, пишет Reuters.

Боевые танки немецкого производства не использовались с 1990-х годов и были законсервированы. Они нуждаются в переоборудовании и проверке боевой готовности.

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Издание El Pais со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что Испания отправит в Украину первые шесть боевых танков Leopard 2A4 сразу после Пасхи.

13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4.

В общей сложности 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков прошли обучение на Leopard 2, организованных на военной базе в Сарагосе.