В Испании десятки украинских военных завершили обучение на танках Leopard 2 13 марта, 20:36 Украинские военнослужащие в Испании (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В понедельник, 13 марта, в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4.

Об этом заявили в Вооруженных силах Испании, сообщает Reuters.

Там подчеркнули, что в общей сложности 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков прошли обучение на Leopard 2, которые организовали на военной базе в Сарагосе.

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Испанский инструктор Контрерас в комментарии журналистам рассказал, что тренировки были очень интенсивными. По его словам, украинцы вернутся домой «с очень приемлемыми знаниями» о Leopard 2.

«Хотя танки отличались, многие системы совпадают, и это значительно облегчило работу. Благодаря этому, а также мотивации, которую проявил личный состав, и его желанию учиться, мы видим, что они очень хорошо подготовлены к возобновлению боевых действий», — добавил он.

Инфографика: NV

Также украинские военные завершают обучение на танках Leopard 2 в Германии.