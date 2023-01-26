Испания работает над отправкой танков Leopard Украине

26 января, 17:28
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Танк Leopard (Фото:Simon Hutchinson/flickr.com)

Танк Leopard (Фото:Simon Hutchinson/flickr.com)

Правительство Испании планирует отправить в Украину свои Leopard 2. Минобороны будет работать над подготовкой танков, хранящихся на складах.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает Heraldo.es.

Она подчеркнула, что в Испании есть такие танки, однако сперва необходимо проверить, могут ли они быть введены в эксплуатацию.

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«В Сарагосе есть уже давно не используемые Leopard 2A4, и мы собираемся проверить, какие из них могут быть введены в эксплуатацию для передачи Украине», — заявила Роблес.

По ее словам, точное количество для отправки танков от Испании украинцам будет определено после переговоров по этому поводу совместно с другими странами-союзниками.

При этом министр отказалась вступать в полемику с некоторыми членами правительства, выступающими против поставок танков Украине и подчеркнула, что целью этих поставок является защита украинцев.

Инфографика: NV

«Испания твердо отдана миру. Мы хотим мира и понимаем, что лучший способ сделать ставку на мир — скоординированная передача техники для обороны», — подытожила Роблес.

Ранее газета El Pais сообщала, что Испания готова присоединиться к поставкам Украине танков Leopard.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Испания Военная помощь Война России против Украины танки Leopard

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