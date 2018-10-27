27 октября 2018, суббота

Испания спасла более 350 мигрантов в Средиземном море

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Мигрантов спасли в водах между Испанией и побережьем Северной Африки

Мигрантов спасли в водах между Испанией и побережьем Северной Африки

Испанская спасательная служба в водах между Испанией и побережьем Северной Африки спасла более 350 мигрантов.

Об этом сообщает АР.

Так, спасатели извлекли 359 человек из семи лодок, перехваченных в водах между Испанией и побережьем Северной Африки.

Согласно данным международной организации по миграции, в 2018 году более чем 45 000 мужчин, женщин и детей прибыли в Испанию по западно-средиземноморскому маршруту.

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