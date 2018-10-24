Мигранты попытались прорваться через боснийско-хорватскую границу, есть пострадавшие

В среду, 24 октября, около сотни мигрантов из стран Азии и Северной Африки попытались прорвать границу между Боснией и Герцеговиной и Хорватией, чтобы попасть в ЕС, во время столкновений с полицией по меньшей мере трое мигрантов получили телесные повреждения.
Как передает DW, на боснийско-хорватской границе сейчас находится около тысячи мигрантов. Столкновения мигрантов с полицией продолжаются уже второй день. Отмечается, что незначительные телесные повреждения также получили хорватские правоохранители.
Сообщается, что беспорядки возникли, когда около 100 мигрантов прорвали оцепление боснийских полицейских и двинулись в направлении хорватской границы, где и были остановлены отрядами полицейских из обеих стран.
Правоохранители применили дубинки и газовые баллончики, мигранты бросали в них камни. В результате беспорядков трое мигрантов, среди них одна женщина, получили телесные повреждения. В министерстве внутренних дел Хорватии сообщили, что двое хорватских полицейских также получили незначительные травмы.
Hundreds of migrants clashed with Bosnian police and blocked a border crossing trying to enter Croatia, an EU member. Croatian police fired teargas and used batons against the group, which includes children, injuring several. pic.twitter.com/iKc4ExE14C- AJ + (@ajplus) 24 октября 2018 г.
Как отмечается, на боснийско-хорватской границе мигринты устанавливают палатки и намерены и в дальнейшем оставаться на месте, несмотря на ухудшение погодных условий.
По данным боснийского правительства, с начала года в стране было зарегистрировано 20 тысяч мигрантов.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна "будет продолжать защищать свои границы" от нелегальной миграции.
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