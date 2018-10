Мигранты попытались прорваться через боснийско-хорватскую границу, есть пострадавшие

В среду, 24 октября, около сотни мигрантов из стран Азии и Северной Африки попытались прорвать границу между Боснией и Герцеговиной и Хорватией, чтобы попасть в ЕС, во время столкновений с полицией по меньшей мере трое мигрантов получили телесные повреждения.

Как передает DW, на боснийско-хорватской границе сейчас находится около тысячи мигрантов. Столкновения мигрантов с полицией продолжаются уже второй день. Отмечается, что незначительные телесные повреждения также получили хорватские правоохранители.

Сообщается, что беспорядки возникли, когда около 100 мигрантов прорвали оцепление боснийских полицейских и двинулись в направлении хорватской границы, где и были остановлены отрядами полицейских из обеих стран.

Правоохранители применили дубинки и газовые баллончики, мигранты бросали в них камни. В результате беспорядков трое мигрантов, среди них одна женщина, получили телесные повреждения. В министерстве внутренних дел Хорватии сообщили, что двое хорватских полицейских также получили незначительные травмы.

Hundreds of migrants clashed with Bosnian police and blocked a border crossing trying to enter Croatia, an EU member. Croatian police fired teargas and used batons against the group, which includes children, injuring several. pic.twitter.com/iKc4ExE14C