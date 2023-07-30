Инженер ВВС США похитил секретные данные по военным объектам на $90 тыс. 30 июля, 05:26 Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Инженер ВВС США похитил оборудование и информацию о 17 военных объектах и правоохранительных органах на почти 90 тысяч долларов.

Об этом сообщает Forbes.



Согласно данным расследования Пентагона, 48-летний инженер военно-воздушной базы в штате Теннеси забрал домой большое количество правительственных радиотехнических средств и носители информации по секретным данным.

Видео дня

В ордере на обыск, который есть в распоряжении издания, инженер забрал оборудования на почти 90 тысяч долларов.

«При обыске в его доме правоохранители обнаружили, что у него был „несанкционированный администраторский доступ“ к технологиям радиосвязи, которые используются командованием воздушного образования и подготовки на 17 военных объектах», — отмечает Forbes.

Следователи также нашли ноутбук, на котором было открыто программное обеспечение, содержащее «всю систему связей авиабазы Арнольд». Кроме этого, инженер хранил у себя USB-накопители, содержащие файлы радиопрограмм правоохранительных органов.

Также следствие отмечает, что инженер, возможно, имел доступ к коммуникациям ФБР и агентствам штата Теннеси — в настоящее время эту информацию проверяют следователи Бюро.