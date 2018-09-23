23 сентября 2018, воскресенье

Генсек ООН осудил теракт в Иране

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Антониу Гутерреш выразил соболезнования гражданам Ирана

Антониу Гутерреш выразил соболезнования гражданам Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил теракт, который произошел во время военного парада в иранском городе Ахваз.

Он также выразил соболезнования семьям погибших, передает официальный сайт ООН.

"Генсек осуждает атаку в городе Ахваз на юго-западе Ирана, жертвами которой стали много людей, включая детей. Он выражает соболезнования семьям жертв, правительству и народу Ирана. Он желает пострадавшим скорого выздоровления", - заявил Гутерреш.

Напомним, неизвестные открыли стрельбу на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана. Атаку осуществили четыре человека. Двух боевиков удалось застрелить, еще двое были задержаны. Они открыли огонь из-за спин зрителей.

Позже сообщалось, что Исламское государство взяла на себя ответственность за организацию теракта, но власти Ирана опровергают эту информацию. 

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвало послов Нидерландов и Дании, а также поверенного в делах Великобритании в Иране после теракта на военном параде.

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