ИГ взяло ответственность за теракт на военном параде в Иране, иранские чиновники причастность опровергают

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за организацию теракта на военном параде в иранском городе Ахваз, во время которого погибли по меньшей мере 24 человека и более 50 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Однако по информации издания, нет никаких доказательств причастности террористической организации к данному теракту.

Также эту информацию опровергают должностные лица Ирана.

"Эти террористы были подготовлены и организованы двумя странами Персидского залива. Они не являются членами ИД или других группировок, которые борются с исламской системой Ирана, однако они связаны с США и Моссадом", – считает представитель иранских вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана обвинил в атаке "террористов, проплаченных иностранным режимом".

Напомним, неизвестные открыли стрельбу на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана. Атаку осуществили четыре человека. Двух боевиков удалось застрелить, еще двое были задержаны. Они открыли огонь из-за спин зрителей.

22 сентября по всему Ирану проходят военные парады. В этот день в стране отмечают годовщину начала ирано-иракской войны, которая длилась с 1980 до 1988 года.