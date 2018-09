На военном параде в Иране произошел теракт, есть погибшие и раненые

Во время военного парада в иранском городе Ахваз на западе страны неизвестные открыли огонь по военным и гражданским.

Как сообщает BBC со ссылкой на государственные СМИ, в результате атаки погибли двое человек. Ранения получили около 20 человек. На видео видно, что среди раненых есть военные, которые участвовали в параде.

Теракт произошел около 9:00 утра по местному времени. По предварительным данным, атаку совершили два человека.

В то же время, иранское агентство IRNA сообщило, что атаку совершили четыре человека. Двоих боевиков удалось застрелить, еще двоих задержали. Они открыли огонь из-за спин зрителей.

