На военном параде в Иране произошел теракт, есть погибшие и раненые

Во время военного парада в иранском городе Ахваз на западе страны неизвестные открыли огонь по военным и гражданским.
Как сообщает BBC со ссылкой на государственные СМИ, в результате атаки погибли двое человек. Ранения получили около 20 человек. На видео видно, что среди раненых есть военные, которые участвовали в параде.
Теракт произошел около 9:00 утра по местному времени. По предварительным данным, атаку совершили два человека.
В то же время, иранское агентство IRNA сообщило, что атаку совершили четыре человека. Двоих боевиков удалось застрелить, еще двоих задержали. Они открыли огонь из-за спин зрителей.
VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/2yVhepnVGA— Abas Aslani (@AbasAslani) 22 сентября 2018 г.
Footage from the moment of #terrorist shooting during a military parade in #Ahvaz, southwest of #Iran. pic.twitter.com/ZwUPxTZYBi— Abas Aslani (@AbasAslani) 22 сентября 2018 г.
22 сентября по всему Ирану проходят военные парады. В это день в стране отмечают годовщину начала ирано-иракской войны, которая длилась с 1980 по 1988 годы.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования