Китай в течение более десяти лет систематически взламывал правительственные системы Великобритании, получая доступ к документам низкого и среднего уровня секретности, сообщает Bloomberg .

При этом представитель правительства Великобритании в комментарии изданию подчеркнул, что самый высокий уровень секретности якобы остался нетронутым. Собеседник также добавил, что сверхсекретная информация, требующая максимальной защиты, не была скомпрометирована несмотря на многолетние попытки доступа со стороны Китая.

По данным источников издания, нарушение безопасности зафиксировали в лондонском центре обработки данных, который хранил конфиденциальную правительственную информацию и был продан организации, связанной с Китаем, во времена консервативного правительства.

Разоблачения появились на фоне политического давления на премьер-министра Кира Стармера из-за политики в отношении Китая после того, как британские прокуроры не смогли обеспечить обвинительный приговор двум мужчинам за шпионаж в пользу Пекина. По словам Королевской прокуратуры, провал дела был связан с отказом предыдущих правительств официально признавать Китай угрозой национальной безопасности.

Экс-руководитель аппарата премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс заявил, что огромные объемы данных, классифицированных как чрезвычайно секретные, были скомпрометированы.

14 октября британская контрразведка MI5 предупредила политиков Великобритании об иностранном вмешательстве и шпионаже со стороны России, Китая и Ирана.

18 сентября в Великобритании полиция задержала трех человек по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. По данным правоохранителей, речь идет о двух мужчинах и одной женщине, которых взяли под стражу в Эссексе в рамках расследования в сфере борьбы с терроризмом.