Помогают Кремлю. Российские хакеры летом атаковали три ядерные лаборатории в США — Reuters 6 января, 17:40 Хакеры (Фото:Новости Mag / Flickr)

Российские хакеры Cold River летом 2022 года атаковали три лаборатории ядерных исследований в США, говорится в материале Reuters.

По данным агентства, в августе-сентябре прошлого года хакеры Cold River атаковали три лаборатории в штатах Иллинойс, Нью-Йорк и Калифорния. Злоумышленники создавали поддельные страницы входа для каждого учреждения и отправляли ученым электронные письма, чтобы заставить их рассекретить пароли.



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Как рассказали собеседники Reuters, группа Cold River ужесточила свою хакерскую кампанию против союзников Украины после начала полномасштабной агрессии РФ. Атака против лабораторий США произошла, когда эксперты ООН посетили оккупированную Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ее и оценить риски в контексте обстрелов.

Были ли эти операции успешны, и почему именно эти лаборатории были целью, неизвестно, ведь представители учреждений отказались от комментариев или не ответили на запрос журналистов.

Однако хакеров считают причастными и к другим атакам. В частности, в мае 2022 года Cold River сломала и слила электронные письма бывшего руководителя британской шпионской службы MI6. Попытки атак от российской группы были и после того, как в октябре был обнародован отчет комиссии ООН, признавшей ответственность российских войск за "подавляющее большинство" нарушений прав человека в первые недели войны в Украине.

В Reuters отмечают, что впервые Cold River привлекла к себе внимание после атаки на Министерство иностранных дел Великобритании в 2016 году. В целом группа принимает участие в непосредственной поддержке информационных операций Кремля.

Агентство пишет, что западные чиновники считают российское правительство мировым лидером по хакерству. Россия использует кибершпионаж за иностранными правительствами и промышленностью, чтобы получить конкурентное преимущество. Однако в РФ постоянно отрицают проведение хакерских операций.