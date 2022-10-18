Войска РФ несут ответственность за подавляющее большинство нарушений прав человека в Украине — комиссия ООН 18 октября, 18:46 В докладе освещались события на севере Украины в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях (Фото:Верховная Рада/Telegram)

Комиссия ООН установила, что российские войска несут ответственность за подавляющее большинство нарушений прав человека в первые недели войны в Украине, включая нападения на мирных жителей.

Об этом сообщает Reuters.

В отчете о событиях в северных областях Украины независимая международная комиссия по расследованию обнаружила, что российские войска беспорядочно обстреливали районы, которые они пытались захватить, и «атаковали мирных жителей, пытавшихся бежать».

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Комиссия также обнаружила нарушения, якобы совершенные Украиной, в том числе два случая, когда люди, которые не участвовали в военных действиях, были застрелены, ранены или подвергнуты пыткам.

«Российские вооруженные силы несут ответственность за подавляющее большинство выявленных нарушений, включая военные преступления. Украинские силы также в некоторых случаях совершали нарушения международного гуманитарного права, в том числе два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления», — говорится в сообщении совета ООН по правам человека.

В докладе освещались события на севере Украины в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и марте 2022 года после российского вторжения 24 февраля.

В конце мая бывшая генеральный прокурор Ирина Венедиктова говорила, что в Украине работает самая большая в истории Международного уголовного суда команда экспертов и следователей. 2 апреля прокурор МУС Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств-участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что специальный трибунал фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.