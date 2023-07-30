Россияне заявляют об обстреле двух районов Брянской области: есть разрушения
В Брянской области России заявили об обстрелах двух районов (Фото:Новости Брянска)
В воскресенье, 9 июля, Суземский и Климовский районы Брянской области якобы обстреляли. Россияне заявляют о попадании в свиноводческий комплекс.
Об этом написал губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз в Telegram.
Сначала около 9 утра сообщалось об обстреле села Зерновое Суземского района.
«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.
Ближе к обеду в Telegram-канале Богомаза появилось новое сообщение об обстреле Климовского района.
«Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил российский чиновник.
По словам губернатора, на территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы.
Позже стало известно якобы о еще одном пострадавшем.
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что в воскресенье, 9 июля, там якобы были сбиты две украинские ракеты.