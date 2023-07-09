Россияне заявляют о ракетной атаке по Брянской области: есть разрушения
Россияне говорят, что обломки ракеты разрушили пилораму в деревне в Брянской области (Фото:Baza / Telegram)
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что в воскресенье, 9 июля, там якобы были сбиты две украинские ракеты.
В то же время по его словам, в поселке Битош обломки ракет якобы разрушили пилораму, обошлось без пострадавших. Никаких фото Богомазов не предоставил.
Ранее в российских каналах появились фото, снятые, как утверждается, на разрушенной пилораме. Сначала российские телеграмы писали об атаке беспилотника.
«По предварительным данным, дрон врезался в крышу здания в селе Дятьково и взорвался», — писал российский телеграм-канал Baza.