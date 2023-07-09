Россияне заявляют о ракетной атаке по Брянской области: есть разрушения

9 июля, 18:01
Поделиться:
Россияне говорят, что обломки ракеты разрушили пилораму в деревне в Брянской области (Фото:Baza / Telegram)

Россияне говорят, что обломки ракеты разрушили пилораму в деревне в Брянской области (Фото:Baza / Telegram)

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что в воскресенье, 9 июля, там якобы были сбиты две украинские ракеты.

Читайте также:

Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak) В Керчи прогремели взрывы. Оккупанты говорят о «сбитой ракете», приостанавливали движение на Крымском мосту

В то же время по его словам, в поселке Битош обломки ракет якобы разрушили пилораму, обошлось без пострадавших. Никаких фото Богомазов не предоставил.

Ранее в российских каналах появились фото, снятые, как утверждается, на разрушенной пилораме. Сначала российские телеграмы писали об атаке беспилотника.

Видео дня

«По предварительным данным, дрон врезался в крышу здания в селе Дятьково и взорвался», — писал российский телеграм-канал Baza.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Ракеты Беспилотник Беспилотники Брянск Брянская область Война России против Украины Storm Shadow Брянская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X