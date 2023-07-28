На границе с Украиной. Россияне планируют совершить теракты в Брянской области — ЦНС

28 июля, 17:00
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Центр нацсопротивления сообщает, что власти страны-агрессора РФ планируют осуществить теракты против собственного гражданского населения в Брянской области на границе с Украиной (Фото:пресс-служба ЦНС)

Центр нацсопротивления сообщает, что власти страны-агрессора РФ планируют осуществить теракты против собственного гражданского населения в Брянской области на границе с Украиной (Фото:пресс-служба ЦНС)

Власти страны-агрессора РФ планируют осуществить ряд террористических актов против собственного населения в Брянской области на границе с Украиной.

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), свои преступления власти страны-агрессора РФ планируют осуществить в районе между населенными пунктами Новые Юрковичи и Белая Березка.

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«Сейчас идет информационная подготовка к операции. Местные предупреждают, что последние два дня российские власти предупреждают их о возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ с целью диверсий против гражданского населения», — сообщают в ЦНС.

скриншот с Google Maps
Фото: скриншот с Google Maps

В Центре нацсопротивления подчеркнули, что для имитации противодействия в район возможных терактов «прибывает усиление для контрдиверсионных мероприятий».

В четверг, 27 июля, Силы обороны Украины отбили очередную попытку российской диверсионно-разведывательной группы зайти на территорию Сумской области.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Украинско-российская граница Брянская область Теракт Война России против Украины

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