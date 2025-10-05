Грета Тунберг заявила о жестоком обращении во время содержания Израилем, в посольстве страны отвергли обвинения

Шведская экоактивистка Грета Тунберг сообщила, что испытывает жестокое обращение в израильском заключении, куда она попала после того, как вместе с другими активистами пыталась провезти гуманитарную помощь в сектор Газа.

Об этом Тунберг написала шведским чиновникам в письме, с которым ознакомилась газета The Guardian.

Чиновник, посетивший активистку в тюрьме, отметил, что ее содержали в камере с клопами и не давали достаточно пищи и воды, говорится в электронном письме, которое МИД Швеции направил людям, близким к Тунбергу.

« Посольство смогло встретиться с Гретой. Она получала недостаточное количество воды и еды. Она также заявила, что у нее появилась сыпь, которая, по ее мнению, была вызвана клопами. Она рассказала о жестоком обращении и сказала, что долго сидела на твердых поверхностях», — говорится в письме.

По словам другого задержанного, Тунберг заставляли фотографироваться с флагами, не сообщая, чьи они.

Турецкий активист и член флотилии Сумуд Эрсин Челик рассказал агентству Anadolu, что Грету тащили за волосы, избивали и заставляли целовать израильский флаг.

" Они сделали с ней все, что только можно представить, как предупреждение другим", — отметил активист.

Как пишет The Guardian, посольство Израиля заявило, что эти обвинения являются «полной ложью». Там уверяют, что задержанным предоставили доступ к воде, пище и туалетам. Кроме того, им не отказали в предоставлении адвоката и в доступе к медицинской помощи.

"Израиль есть и будет оставаться государством, руководствующимся принципами верховенства права, преданной защите прав и достоинства всех лиц в соответствии с международными стандартами", — заявили в посольстве.

Газета сообщает, что большинство членов экипажа после ареста содержат в тюрьме строгого режима в пустыне Негев. В основном там содержатся палестинские узники, многие из которых Израиль обвиняют в участии в боевых или террористических действиях.

Ранее The Guardian писала, что ночью против 2 октября израильские военные перехватили и остановили примерно 15 лодок флотилии Сумуд с иностранными активистами, в частности Гретой Тунберг, и помощью, направлявшейся в Газу.

Флотилия отправилась в сектор Газа 31 августа .

В июне Грета Тунберг вместе с другими 11 экозащитниками также пыталась добраться до Газы — они плыли на корабле Madleen. 9 июня Израиль взял под контроль лодку Madleen.

10 июня МИД Израиля сообщил, что страна депортировала Тунберг и других активистов после их попытки прорваться к побережью сектора Газа. Тунберг был отправлен самолетом во Францию. Израильская сторона назвала ее миссию "пиар-акцией в поддержку ХАМАС".