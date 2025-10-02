Перехват флотилии у побережья Газы: Израиль остановил 15 лодок и задержал активистку Грету Тунберг — как отреагировали в мире
Задержанные пассажиры флотилии Сумуд, среди которых Грета Тунберг, 2 октября 2025 года (Фото: Israel Foreign Ministry / Х)
Израильские военные в ночь на 2 октября перехватили и остановили примерно 15 лодок флотилии Сумуд с иностранными активистами и помощью, направлявшихся в Газу. Среди задержанных — шведская активистка Грета Тунберг, ее и других иностранцев доставят в Израиль, откуда депортируют, пишет The Guardian.
Лодки флотилии находились примерно в 70 морских милях от побережья Газы, когда их перехватили. Организаторы флотилии заявляют, что примерно 30 лодок из более 40, на которых находились более 500 парламентариев, юристов и активистов, продолжили движение в Газу «без каких-либо препятствий». По состоянию на утро 2 октября, они находились в 46 морских милях от места назначения, пишет The Guardian.
Министерство иностранных дел Израиля опубликовало видео, на котором видно задержанных активистов, среди которых — Грета Тунберг на палубе в окружении израильских солдат. В заявлении ведомства сказано, что суда флотилии Сумуд «были безопасно остановлены», а их пассажиры — переведены в израильский порт, «Грета и ее друзья в безопасности и здоровы», говорится в сообщении МИД.
Израиль также заявил, что депортирует всех активистов, которые находились на лодках.
Зато флотилия заявляет о похищении активистов и доставке в Израиль против их воли. В заявлении говорится, что рейд является «военным преступлением», несмотря на то, что их миссия является «ненасильственным гуманитарным делом».
Министерство иностранных дел Турции осудило действия Израиля, назвав их «актом террора», который поставил под угрозу жизни мирных жителей. Страна сообщила о мерах для освобождения турок, которые находились на лодках. Также действия Израиля осудили и другие страны, в частности Бразилия, пишет The Guardian.
В ответ на задержание лодок Сумуд в Италии, Испании и ряде других стран вспыхнули спонтанные протесты.
Флотилия отправилась в Газу 31 августа. Израильские войска ранее неоднократно призывали суда развернуться и не приближаться к зоне боевых действий.