Израильские военные в ночь на 2 октября перехватили и остановили примерно 15 лодок флотилии Сумуд с иностранными активистами и помощью, направлявшихся в Газу. Среди задержанных — шведская активистка Грета Тунберг , ее и других иностранцев доставят в Израиль, откуда депортируют, пишет The Guardian .

Лодки флотилии находились примерно в 70 морских милях от побережья Газы, когда их перехватили. Организаторы флотилии заявляют, что примерно 30 лодок из более 40, на которых находились более 500 парламентариев, юристов и активистов, продолжили движение в Газу «без каких-либо препятствий». По состоянию на утро 2 октября, они находились в 46 морских милях от места назначения, пишет The Guardian.

🚨 INTERCEPTION ALERT 🚨

Israeli forces have illegally boarded the Flotilla’s vessel All In and others in international waters. Communication is cut and the status of those on board is unknown. Governments must act now to ensure their safety and release. pic.twitter.com/a21Xgpy7CD — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало видео, на котором видно задержанных активистов, среди которых — Грета Тунберг на палубе в окружении израильских солдат. В заявлении ведомства сказано, что суда флотилии Сумуд «были безопасно остановлены», а их пассажиры — переведены в израильский порт, «Грета и ее друзья в безопасности и здоровы», говорится в сообщении МИД.

Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

Израиль также заявил, что депортирует всех активистов, которые находились на лодках.

Зато флотилия заявляет о похищении активистов и доставке в Израиль против их воли. В заявлении говорится, что рейд является «военным преступлением», несмотря на то, что их миссия является «ненасильственным гуманитарным делом».

Министерство иностранных дел Турции осудило действия Израиля, назвав их «актом террора», который поставил под угрозу жизни мирных жителей. Страна сообщила о мерах для освобождения турок, которые находились на лодках. Также действия Израиля осудили и другие страны, в частности Бразилия, пишет The Guardian.

В ответ на задержание лодок Сумуд в Италии, Испании и ряде других стран вспыхнули спонтанные протесты.

Huge protests are erupting in Milan, Italy, condemning Israel's illegal interception of the Global Sumud Flotilla.



​Streets are filled with people demanding the release of activists and safe passage for humanitarian aid. pic.twitter.com/rNWe87rbjh — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025

Флотилия отправилась в Газу 31 августа. Израильские войска ранее неоднократно призывали суда развернуться и не приближаться к зоне боевых действий.