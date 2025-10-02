Израиль остановил флотилию с Гретой Тунберг, направлявшуюся в сектор Газа

Израильские ВМС заблокировали флотилию Сумуд (Флотилия устойчивости), которая направлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией. На борту одного из кораблей находится известная шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.



По меньшей мере два судна — Альма и Сирус — были перехвачены. Экипаж заявил, что на их борта поднялись израильские военные, а самих моряков задержали. Флотилия назвала действия Израиля незаконными.

Израильская сторона, со своей стороны, считает миссию связанной с движением ХАМАС и требовала изменить курс в направлении порта Ашдод.

Согласно данным трекера, около 40 судов остаются неподалеку от израильского побережья и границ сектора Газа, большинство из них держат курс к анклаву. Несколько судов уже имеют статус «перехвачены».

Ранее экипаж сообщал, что на расстоянии трех морских миль зафиксировал более 20 неизвестных судов, что могло свидетельствовать о подготовке морской блокады. Впоследствии в прямой трансляции зафиксировали момент перехвата, после чего сигнал был потерян из-за отключения камер.

Команда также заявила об угрозах со стороны израильских военных, которые предупреждали о возможной конфискации судов в случае дальнейшего движения в сторону Газы.