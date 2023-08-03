В Госдепе отреагировали на нарушение польской границы белорусскими вертолетами 3 августа, 00:56 Ми-24 залетели на территорию Польши (Фото:Eliza Kowalczyk/Facebook)

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер прокомментировал инцидент с белорусскими вертолетами, которые нарушили границу с Польшей.



«Мы видели, что правительство Польши сделало заявление по этому поводу. Мы ожидаем, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран. И мы будем продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО», — заявил Миллер.

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Он сообщил, что США тесно общаются с Польшей относительно событий в Беларуси. В то же время, Миллер не стал комментировать заявления США о готовности защищать территорию всех стран НАТО.

1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить.

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польский волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства. Подполковник Яцек Горышевский сказал журналистам PAP, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в пограничной зоне и о том, что их полеты «имеют учебный характер».