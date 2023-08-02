Белорусских пилотов, нарушивших границу с Польшей, на аэродроме встречали силовики — Гаюн 2 августа, 20:39 Ми-24 (Фото:Suicidal Zombie/www.flickr.com)

Белорусские силовики встретили на аэродроме Мачулище пилотов, которые 1 августа нарушили воздушное пространство с Польшей на вертолетах.

Об этом в среду, 2 августа, сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

По данным группы, вертолеты Ми-8 и Ми-24, которые 1 августа нарушили государственную границу Польши, в среду, 2 августа, перебазировали из воинской части в селе Каменюки на аэродром Мачулище. Зато в село Каменюки направили два вертолета такого же типа.



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«Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ прибыли в Мачулищ в районе 17:00 и 17:50. По нашей информации, в Мачулищах пилотов вертолетов, которые вчера случайно пересекли границу, встретили силовики», — говорится в сообщении группы.

1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить.

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польский волонтер Элиза Ковальчик.

Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства. Подполковник Яцек Горышевский сказал журналистам PAP, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в пограничной зоне и о том, что их полеты «имеют учебный характер».

В то же время Министерство обороны Беларуси отрицает заявление польской стороны о том, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши. Минобороны утверждает, что обвинения являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для «очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».