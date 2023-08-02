Россияне обрадовались фото ЧВК Вагнера на границе Польши, однако украинцы их быстро разочаровали 2 августа, 16:10 Фото из «z-пабликов» оказалось банальной подделкой (Фото:t.me/Topaz_Penetrator)

Что делать российской пропаганде, если никаких поводов для гордости за своих военных нет? Конечно же, просто выдумать какую-то «победу» и поскорее скормить ее своему населению.

Обычно, к тому времени, как до россиян наконец доходит, что их в очередной раз одурачили, пропагандисты успевают отвлечь внимание своего «глубинного народа» чем-то новым.

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Однако часто бывает и так, что эти фейки разоблачаются так быстро, что граждане РФ даже не успевают им толком порадоваться, как уже пора разочаровываться.

Фото: t.me/Topaz_Penetrator

Буквально утром 2 августа в так называемых «z-пабликах» начали распространять фото с якобы наемником ЧВК Вагнера, позирующим на фоне польского пограничного столпа, а уже спустя несколько часов их «праздник» закончился.

Украинцы быстро выяснили, что опубликованный снимок является всего лишь убогой подделкой.

На самом деле на нем был изображен польский военный, чей флаг просто заменили на российский триколор, а шеврон на рукаве — на символику вагнеровцев.

Фото: t.me/operativnoZSU

Таким образом граждан РФ снова лишили пусть даже столь незначительного повода для гордости, в который раз оставив их у «разбитого информационного корыта» кремлевской пропаганды.