Пустой стол. Голод в 2023 году превратится из проблемы стоимости в проблему доступности — The Economist 16 января, 18:45 Эксклюзив NV Последствия прошлогодней засухи в Сомали, где миллионы людей оказались на грани голода (Фото:REUTERS/Feisal Omar)

В 2023 году люди будут голодать по многим различным причинам. В зонах конфликта, таких как Афганистан, Эфиопия и Йемен, сельское хозяйство терпит убытки, напоминает Авантика Чилкоти, международный корреспондент журнала The Economist.



Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Світ входить у 2023 рік із кризою голоду. За підрахунками Світової продовольчої програми (WFP) — агентства ООН, що координує розподіл продовольчої допомоги, кількість людей, які стикаються з гострою нестачею продовольства, злетіла із 282 млн наприкінці 2021 року до 345 млн у 2022-му. Близько 50 млн людей зустрінуть 2023 рік на межі голоду. А оскільки уряди все ще не оговталися від наслідків пандемії COVID‑19 та борються з уповільненням економічного зростання, протягом найближчих місяців чимало з них можуть страждати від голоду.



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Дотепер проблемою було скоріше зростання цін, ніж доступність продовольства. Росія та Україна належали до п’ятірки найбільших світових експортерів продуктів з ячменю, кукурудзи та соняшнику. Тож коли спалахнула війна, постачання багатьох базових продовольчих товарів серйозно постраждало. Найбільше потерпають найбідніші країни світу. Наприклад, Судан, Танзанія й Уганда імпортували з Росії та України понад 40% своєї пшениці. Утім, наслідки відчувалися всюди. Світові ціни на продовольство зросли ще й через те, що інші країни, зокрема Аргентина й Індія, відреагували торговими обмеженнями. Заходи з надання допомоги в надзвичайних обставинах опинилися під ударом, оскільки Світова продовольча програма зазвичай закуповує половину всієї пшениці, що її потім розподіляє, в Україні.

Із продовженням війни постачання з України відновилося, а потім зіткнулося із періодичним блокуванням. Слабке економічне зростання пригнічує попит. А в деяких регіонах інфляція починає знижуватися. Індекс цін на продовольчі товари Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (FAO), що вимірює щомісячні коливання міжнародних цін на продукти харчування, поступово впав зі свого рекордного рівня в березні 2022 року.