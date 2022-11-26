«Мы не приемлем цинизм России». РФ снова пытается сделать голод оружием, как и Сталин во время Голодомора — Шольц 26 ноября, 16:12 Шольц озвучил онлайн-обращение по случаю инициативы Grain from Ukraine (Зерно из Украины) (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

После Голодомора 1930-х годов голод больше никогда не должен использоваться как оружие, поэтому мир не будет терпеть то, что устраивает Россия сегодня, провоцируя худший глобальный продовольственный кризис, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам Шольца, 90 лет назад руководство СССР уже использовало голод против украинцев, а сегодня РФ снова использует его как оружие. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в своем видеообращении к инициативе Grain from Ukraine (Зерно из Украины). Ее сегодня презентовали в Киеве.

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Шольц отметил, что «большой голод», намеренно спровоцированный Иосифом Сталиным, убил более 3,3 миллиона украинских женщин, мужчин и детей, а применяемая тогда ужасная тактика предполагала изъятие и конфискацию зерна и продовольствия, принудительную депортацию украинцев.

«Сегодня мы едины в том, что голод больше никогда не должен использоваться как оружие. Вот почему мы не можем терпеть то, что мы наблюдаем: худший глобальный продовольственный кризис за последние годы с ужасающими последствиями для миллионов людей — от Афганистана до Мадагаскара, от Сахеля до Африканского Рога», — подчеркнул глава немецкого правительства, которого цитирует Укринформ.

По словам Шольца, мир осознает, что, сделав своей целью сельскохозяйственную инфраструктуру в Украине и блокируя черноморские порты в течение месяцев, Россия усугубила эту ситуацию.

«Мы сегодня здесь, чтобы послать четкий месседж: мы не приемлем циничную войну России. Поэтому мы с удовольствием участвуем в инициативе Зерно из Украины. Поэтому мы продолжаем доставлять продовольственную помощь пострадавшим», — сказал канцлер.

Шольц приветствовал успешные усилия ООН по расширению Черноморской зерновой инициативы и добавил, что мир очень внимательно следит за тем, выполняет ли РФ свои обязательства.

«Сегодня мы снова усиливаем поддержку: сейчас корабль Всемирной продовольственной программы, который спонсирует Германия, следует, чтобы доставить украинское зерно в Эфиопию», — проинформировал Шольц.

Он также объявил, что Германия предоставит дополнительные 10 миллионов евро для дальнейших поставок зерна из Украины в координации со Всемирной продовольственной программой.

«Вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Каждый корабль, идущий в рамках этой инициативы, не просто перевозит зерно. Он несет надежду для голодающих в мире. И это несет важный месседж о том, что мы едины, что мы преодолеем эту войну и что наша общая человечность победит», — подытожил Шольц.

Инициатива Зерно из Украины посвящена политически важному вопросу глобальной продовольственной безопасности и направлена на доставку украинского зерна через Черноморский коридор в развивающиеся страны, начиная с сегодняшнего дня, с 90-й годовщины Голодомора. Правительство Украины выделило 900 млн гривен для закупки кукурузы для бедных стран Азии и Африки, сказал в субботу, выступая на саммите по продовольственной безопасности в Киеве, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Речь идет о поставках в Судан, Йемен, Кению и Нигерию.

С апреля 2022 года ЕС упростил экспорт зерна наземным, железнодорожным и речным транспортом через «пути солидарности». G7, в которой в этом году председательствует Германия, предоставила дополнительные 4,5 миллиарда долларов на саммите в Баварии для поддержания глобальной продовольственной безопасности и предотвращения голода.

На следующей неделе в среду Бундестаг будет рассматривать резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

День памяти жертв Голодоморов отмечают каждый год в четвертую субботу ноября.