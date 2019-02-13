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Глава ХДС не исключила закрытия границ Германии в случае нового миграционного кризиса

Сегодня, 16:38
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EPA

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Глава Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключила закрытия границ в случае нового миграционного кризиса. 

Как пишет The Times, в 2015 году канцлер Ангела Меркель фактически открыла границы Германии на волне миграционного кризиса в ЕС.

Это привело к значительному увеличению количества мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, что ударило по рейтингу партии Меркель, особенно на востоке Германии.

Отметим, что во время кризиса 2015 года Германия приняла наибольшее количество нелегальных мигрантов, число просьб о статусе беженца достигло более 476 тыс. Большинство нелегалов попадают на территорию Германии через баварские земли, которые являются своеобразными воротами из Средиземноморья в северную Европу.

В целом в 2015 году в Евросоюз прибыло от 1 до 1,8 миллиона беженцев и нелегалов, в 2014 году их было зарегистрировано около 280 тыс.

2 июля 2018 года канцлер Германии Меркель (ХДС) и министр внутренних дел Хорст Зеехофер (ХСС) пришли к соглашению по миграционному вопросу, предотвратив распад правящей коалиции.

Как отметил глава МВД, во время переговоров стороны "достигли соглашения о том, как в будущем предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии".

Теги:   Нелегальные мигранты Германия Аннегрет Крамп-Карренбауэр

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