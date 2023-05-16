Немецкая компания Hensoldt изготовит шесть радаров TRML-4D для Украины 16 мая, 18:25 TRML-4D (Фото:radartutorial.eu)

В Германии планируется изготовить еще шесть радиолокационных систем TRML-4D и передать их для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает компания-производитель Hensoldt.

Компания планирует поставить еще шесть своих радаров TRML-4D для усиления противовоздушной обороны Украины.

В рамках заказа на сумму более 100 млн евро радары будут доставлены во второй половине года после обучения украинских операторов.

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Hensoldt уже имеет несколько РЛС TRML-4D по контракту для Украины в составе системы ПВО IRIS-T SLM.

«Мы рады поддержать Украину шестью дополнительными радарами TRML-4D, которые еще больше укрепят украинскую сеть воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. Мы гордимся тем, что можем доставить столь необходимое оборудование в кратчайшие сроки», — сказал генеральный директор Hensoldt Томас Мюллер.

Радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.

Он способен заблаговременно выявлять различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

21 октября 2022 года Германия передала Украине первую из четырех обещанных радиолокационных систем TRML-4D.