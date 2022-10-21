Германия передала Украине радиолокационную систему TRML-4D 21 октября, 18:14 TRML-4D (Фото:radartutorial.eu)

Германия передала Украине первую из четырех обещанных радиолокационных систем TRML-4D. Они необходимы для обнаружения вражеских ракет.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Компания Hensoldt, которая является поставщиком РЛС, планирует передать Украине все четыре системы в рекордно короткие сроки.

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TRML-4D может обнаруживать, сопровождать и классифицировать разные типы воздушных целей, в частности большое количество разновидностей крылатых ракет.

Система может сопровождать до полторы тысячи разных целей на расстоянии до 250 километров. При этом максимальная высота обнаружения составляет 30 километров.

20 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в рамках учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine Германия планирует подготовить бригаду из 5000 украинских военных.

Кроме того, за последнюю неделю Германия передала ВСУ пять дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин и мостовые системы, а также различное оборудование и снаряжение, в том числе зимнюю одежду.

Министр обороны страны Кристин Ламбрехт также пообещала, что до конца этого года Украина получит дополнительное вооружение, в том числе гаубицы, РСЗО и антидронные системы.

