Самый большой вызов для Украины. От чего зависит распад России? 28 сентября, 19:36

Меня сейчас спрашивают, что будет делать Запад после путинского псевдореферендума. Действует ли ядерный шантаж? Готов ли Запад к распаду России?

Путин рассчитывал, что будет повторение 2014 года, что Запад испугается, и все с Путиным побегут договариваться. Что, объявив аннексию, добьется политических уступок от Запада и от Украины.

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Этого точно нет, и это результат нашей дипломатии и стойкости нашей армии. К ядерным угрозам Путина относятся, мне кажется, достаточно холодно. Как минимум, есть сигналы о том, что американцы по отдельным каналам могут передавать важные месседжи в Кремль. И передали, чтобы о ядерном чемоданчике Путин и не думал, включая тактические ядерные удары по Украине.

Однако с развалом России все гораздо сложнее. И к развалу РФ, к сожалению, подавляющая часть наших западных партнеров, за исключением, возможно, стран Балтии, Польши, возможно, Великобритании, не готовы. Это для нас один из самых больших вызовов на следующие полгода, возможно, год, когда мы будем и дальше бороться, когда нам нужно будет больше оружия от Запада. Здесь отмечу, что нам помогут объявленная Путиным аннексия наших территорий и мобилизация. В Рамштайне сейчас поставки точно ускорятся в результате того, что мы реально ожидаем новой волны российских мобилизованных кадров на нашей территории. Но с развалом России сложнее, потому что ни в Вашингтоне, ни тем более в Берлине или Париже, ни в Брюсселе нет понимания, а что делать с Россией, в которой начнутся дезинтеграционные процессы.

Что делать с Россией, в которой начнутся дезинтеграционные процессы

Более того, я на днях была на одной дискуссии, где от некоторых очень уважаемых западных аналитиков звучали истерические реакции, мол, мы даже говорить об этом не должны. Потому что, мол, развал России — это однозначно плохо, и этого нужно избежать любой ценой. Даже если такая цена — уступки Украины, в том числе, территориальные.

И вот здесь для нас есть скрытая проблема. Мы должны дожать Запад (и абсолютно способны это сделать) в том, что развал России — это не что-то, над чем нужно работать отдельно. Для этого нужно помочь Украине выиграть. Ибо путинский режим и российская нефедерация не выдержит развала сильного кремлевского центра.

Вот стратегия американцев примерно такова: давать военную помощь дозировано, так, чтобы не привести к полноценному распаду РФ и ее полноценному сокрушительному поражению.

Мне кажется, что у Украины есть шанс, учитывая, как Путин эскалирует ситуацию, дипломатически убедить Вашингтон (потому что это наш главный партнер), чтобы дозы этой поддержки были другими. А все остальное украинская армия будет делать на местах так же, как и украинское общество в целом.

Полную версию интервью с Марией Золкиной смотрите на Радио НВ: