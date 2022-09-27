Франция и Украина продвинулись в вопросе поставок новых САУ Caesar — Кулеба

27 сентября, 20:03
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Катрін Колонна та Дмитро Кулеба (Фото:Dmytro Kuleba via Twitter)

Катрін Колонна та Дмитро Кулеба (Фото:Dmytro Kuleba via Twitter)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о сделанном «еще одном шаге» в вопросе передачи Украине дополнительных французских САУ Caesar.

Во время брифинга с французской главой МИД Катрин Колонной он сообщил, что Украина чувствует ежедневную поддержку Франции не только на политическом уровне, но и на уровне предоставления военной помощи.

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«Мы сделали еще один шаг вперед в решении вопроса о передаче Украине новых артиллерийских систем Caesar, которые уже продемонстрировали высокую эффективность на поле боя», — отметил Кулеба.

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Украинский министр не сомневается, что Киев и Париж доведут контракт по передаче этих установок до конца, что дополнительно укрепит оборонительную способность Украины.

Ранее сообщалось, что Франция инвестирует 85 млн евро в строительство 18 САУ Caesar. За 2022 год парк этих САУ во французской армии сократился почти на четверть, в том числе из-за передачи установок Украине.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Военная техника Франция МИД Украины САУ Дмитрий Кулеба

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