Фейгин: Без Путина с Пригожиным быстро разберутся 29 октября, 18:43 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool)

Бывший депутат Госдумы РФ, а теперь оппозиционный блогер Марк Фейгин в интервью НВ рассказал, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин не смог бы добиться власти и особого положения без поддержки российского диктатора Владимира Путина.

«Он (Пригожин — ред.) действует, естественно, с разрешения Путина, поэтому в минобороны масса недовольных им, презирающих его, считающих его какой-то криминальной выскочкой, ничтожеством. Если не будет Путина, конечно, с ним разберутся достаточно быстро. Если убрать Путина из этой системы, сам Пригожин не в состоянии добиться власти какой-то, какого-то особого положения», — сказал Фейгин.

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По его словам, система взаимоотношений в элите вокруг Путина уже начала двигаться из-за ее неуспеха.

«Путин дальновиден, он понимает, что могут любые процессы начаться. И те, на кого он может опираться 100% — ФСО (Федеральная служба охраны), отобранные специально под него люди. Кадыров, Пригожин — президентская гвардия. В случае чего зэки могут быть использованы, но они не являются решающей силой. Если армия захочет, то она сметет обоих», — добавил блогер.