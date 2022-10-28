Суета вокруг Путина. Что происходит в окружении диктатора и будет ли переворот — интервью с Марком Фейгиным 28 октября, 20:20 Эксклюзив НВ Двое из ларца. «Партия войны» все жестче критикует министра обороны Шойгу (справа). Но на его отношениях с Путиным это, похоже, пока не сказывается (Фото:Reuters)

О побеге обласканной властью Собчак, страхах российской элиты и «хотелках» Путина НВ рассказал бывший депутат Госдумы РФ, а теперь оппозиционный блогер Марк Фейгин.

В Москве начинаются какие-то внутренние брожения: Пригожин и Кадыров, пара лично приближенных к Путину владельцев персональных «армий», все активнее и прозрачнее критикуют руководство минобороны и Шойгу. При этом последний продолжает появляться на людях вместе с диктатором. И даже торжественно отчитался о том, что «частичная мобилизация», сильно подпортившая Кремлю нервы, «успешно завершена». Хотя успехов россиян на фронте все равно не наблюдается.

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Популярный блогер Марк Фейгин, бывший депутат госдумы РФ и адвокат, который сейчас находится вне России, но не теряет связи с ее политиками, рассказал НВ о том, назревает ли в Москве если не революция, то хотя бы дворцовый переворот.

— В российском политикуме происходят перемены. С одной стороны, радикализация настроений, — все больше призывов к ядерной войне. С другой, выталкиваются даже те, кто сидел на двух стульях, — скажем, Ксения Собчак, которая уехала за границу. Что происходит?

— Собчак — это богема, безусловно, часть путинской системы, но она не входит в элиту. Богема — обслуга, которая, скорее, выполняет решение элиты. При этом такая обслуга может быть разной: от пропаганды до культурных деятелей.

Собчак продаёт себя как независимого журналиста, каким она, разумеется, не является ни по своему содержанию, ни по своим отношениям в среде власти. Ни для кого не секрет, что она близка к власти как таковой — её непосредственным куратором в администрации Путина является Сергей Кириенко. Мама у неё член Совета Федерации от Тувы, выходцем из которого является Сергей Шойгу, министр обороны. Охранником в детстве у Собчак был Виктор Золотов — нынешний глава Росгвардии (с Собчак у него очень теплые тесные отношения). Поэтому что касается ее, я думаю, это внутривидовая борьба, в которой используется разные политические предлоги. Так же как с пропагандистом Антоном Красовским (недавно сказал, что нужно убивать украинских детей, за что его отстранили от эфира RT) — там нет никакого противоречия.