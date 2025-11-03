Румыния закупит у Нидерландов истребители F-16 за 1 евро: где будут использоваться самолеты
Румыния подписала контракт на закупку F-16 у Нидерландов (Фото: REUTERS/Bart Biesemans)
Министерство национальной обороны Румынии в понедельник, 3 ноября, подписало контракт на приобретение у Нидерландов 18 самолетов F-16 Fighting Falcon и соответствующего оборудования.
Об этом сообщил министр обороны Румынии Йонуц Муштяну.
Он отметил, что истребители будут использоваться исключительно для обучения, в частности для тренировки украинских пилотов.
По словам Муштяну, самолеты будут закуплены за символическую цену 1 евро, что является «разумной инвестицией в будущее».
Румынский министр отметил, что приобретение самолетов является важным шагом для развития Европейского центра подготовки F-16 в Фетеште, который стал региональным центром подготовки пилотов из стран — членов НАТО и партнеров.
Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявлял, что страна сможет предоставить Украине дополнительные истребители F-16 в лучшем случае в 2026 году. Передача Украине этих самолетов связана с поставками Бельгии истребителей F-35.