Министр обороны Бельгии рассказал, когда страна сможет передать Украине дополнительные F-16

Министр обороны Бельгии Тео Франкен во вторник, 21 октября, заявил, что страна сможет предоставить Украине дополнительные истребители F-16 в лучшем случае в следующем году. Об этом сообщило издание Радио Свобода .

«Мы продолжаем получать поставки по графику: первые три F-35 уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными — это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине», — заявил Франкен.

Он добавил, что процесс развертывания F-35 напрямую связан с возможностью передать Украине F-16.

«Это очень важная фаза, я всегда объясняю это украинцам. Как только мы сможем — мы передадим. Но не забывайте, что наша страна имеет мощности DCA (Defensive Counter Air) и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Это краеугольный камень нашей доктрины», — добавил министр.

Ранее Франкен говорил, что Бельгия получит первые четыре истребителя F-35 из США 13 октября. Поставка этих самолетов станет важным этапом на пути к передаче Украине бельгийских F-16

Инфографика: NV

8 октября Defense Express писал, что в Бельгию через семь лет после закупки у США прибудут истребители F-35. Благодаря этому Брюссель уже в 2026 году может передать Украине дополнительные F-16.

В публикации говорится, что новые бельгийские самолеты поступят на вооружение 1-й эскадрильи. Они должны быть готовы для проведения операций по быстрому реагированию уже к 2027 году, отмечает издание.

В феврале 2025-го начальник Генштаба бельгийских ВС Фредерик Вансин сказал, что Бельгия откладывает передачу Украине 30 истребителей F-16 как минимум до конца этого года.

Позже в марте посол Бельгии в Украине Люк Якобс сообщил, что Брюссель продолжает выполнять свои обязательства по передаче Украине F-16 в рамках двустороннего соглашения по безопасности.

Также в начале марта премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что передачу самолетов F-16 Украине откладывают до 2026 года. Причиной задержки является ожидание Бельгией новых самолетов F-35, которые должны заменить имеющиеся F-16. Однако де Вевер не уточнил, когда именно страна получит истребители F-35.