Обслуживание самолетов F-16 и системы Patriot. Шмыгаль рассказал об итогах заседания в формате Рамштайн

В Киеве состоялось онлайн-заседание 29-й встречи Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн). По итогам встречи Украина получит пять систем ПВО Patriot и финансирование обслуживания истребителей F-16.

Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Во время заседания в формате Рамштайн получили важный сигнал: свободный мир — на стороне Украины и мира. Вместе с партнерами сосредоточились на главном укреплении оборонного потенциала украинской армии», — подчеркнул министр.

Реклама

По его словам, США инициировали создание нового механизма совместно с НАТО, который позволит европейским государствам закупать американское вооружение для Вооруженных сил Украины. Несколько европейских стран уже подтвердили готовность присоединиться к финансированию этой инициативы, а также обсудили практический механизм ее реализации.

В рамках этого процесса Германия также присоединится к передаче Украине пяти систем ПВО Patriot, которые должны поступить в ближайшее время. Кроме этого, страна передает более 200 000 снарядов для систем Gepard, а также финансирует закупку украинских дальнобойных дронов.

Канада, по словам Шмыгаля, продолжит финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках так называемой «датской модели» и выделит 20 миллионов канадских долларов на обслуживание украинских танков.

Нидерланды, в свою очередь, предоставляют 200 миллионов евро на закупку дронов-перехватчиков и еще 125 миллионов евро — на техническое обслуживание истребителей F-16.

Норвегия в 2025 году в целом выделит 1 миллиард евро на закупку беспилотников, из которых 400 миллионов будут направлены на закупки у украинского ОПК.

Читайте также: Умеров объявил о старте программы совместного производства оружия в Украине и странах формата Рамштайн

Также Швеция готовит новый пакет военной помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия и техника.

Заседание в формате Рамштайн совместно организовали министры обороны Великобритании Джон Гили и Германии Борис Писториус. Участие во встрече приняли представители 52 стран и международных организаций.

Среди участников были генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны США Пит Гегсет, командующий Европейского командования Вооруженных сил США и главнокомандующий сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, а также высокий представитель ЕС по вопросам безопасности и обороны Кая Каллас.

Украину на встрече представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов, руководитель ГУР Кирилл Буданов, первый заместитель министра обороны Сергей Боев и другие представители оборонного ведомства.