Эрдоган заявил, что до 2025 года российские военные покинут Нагорный Карабах

13 июля, 00:34
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 2025 года российские военные должны покинуть территорию Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает издание Report.

Он подчеркнул, что такие условия были описаны в соглашении, которое заключили Армения и Азербайджан.

«Я верю, что Москва будет придерживаться заключенного соглашения. Мой брат Ильхам Алиев также внимательно следит за ситуацией в регионе», — заявил Эрдоган.

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25 мая Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности друг друга.

Соответствующие заявления были сделаны на заседании совета Евразийского экономического союза.

Таким образом Ереван и Баку решили окончательно урегулировать спор вокруг территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, который после целого ряда горячих фаз многолетнего вооруженного конфликта наконец признан территорией Азербайджана, взявшего на себя обязательства по безопасности проживающего там армянского населения.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Турция Азербайджан Реджеп Тайип Эрдоган Российская армия Нагорный Карабах

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