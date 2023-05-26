В соцсетях высмеяли выражение лица Путина, осознавшего потерю Карабаха как зоны влияния РФ — видео

26 мая, 12:20
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Путин пытался использовать конфликт в Карабахе для усиления позиций РФ в регионе (Фото:Скриншот видео Tendar/Twitter)

Путин пытался использовать конфликт в Карабахе для усиления позиций РФ в регионе (Фото:Скриншот видео Tendar/Twitter)

В четверг, 25 мая, Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности друг друга.

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Соответствующие заявления были сделаны на заседании совета Евразийского экономического союза.

Таким образом Ереван и Баку решили окончательно урегулировать спор вокруг территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, который после целого ряда горячих фаз многолетнего вооруженного конфликта наконец признан территорией Азербайджана, взявшего на себя обязательства касательно безопасности проживающего там армянского населения.

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В то же время для Москвы такой поворот является еще одним геополитическим поражением, поскольку кремлевский режим все это время использовал противостояние двух стран для их ослабления и укрепления собственного влияния в регионе.

В частности, об отношении российского диктатора Владимира Путина к этим мирным договоренностям можно судить по его поведению и выражению лица во время выступлений премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на что сразу же обратили внимание пользователи соцсетей.

https://twitter.com/Tendar/status/1661779866201600037
https://twitter.com/Maks_NAFO_FELLA/status/1661806217642082331
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/SvengerdHoek/status/1661806583435722780
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И хотя Москва вряд ли смирится со своим фиаско и, скорее всего, будет и дальше пытаться спровоцировать очередную эскалацию между Баку и Ереваном, ее репутация уже безнадежно испорчена и вряд ли кто-то из сторон будет в дальнейшем учитывать мнение россиян по этому вопросу.

Что же касается так называемых российских «миротворцев», которые превратились в настощее посмешище, то им, вероятно, придется в итоге покинуть вернувшийся под полный контроль Азербайджана Карабах.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Соцсети Азербайджан Нагорный Карабах Армения

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