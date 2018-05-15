Экс-президенту Тайваня дали тюремный срок из-за прослушки политика

Верховный суд Тайваня во вторник, 15 мая, приговорил к четырем месяцам тюремного заключения бывшего президента страны Ма Инцзю (занимал этот пост в 2008-2016 годах).

Его признали виновным в содействии утечке конфиденциальных данных, сообщает Reuters.

Суд установил, что Ма Инцзю способствовал утечке информации, связанной с национальной безопасностью, и личностью одного из оппозиционных политиков, которая должна была оставаться конфиденциальной.

Этим депутатом является оппозиционер Кэ Цзяньмин, который и подал иск в суд против экс-президента. Согласно материалам дела, Ма Инцзю побудил тогдашнего генпрокурора Тайваня Хуан Шимина незаконно раскрыть и передать ему содержание телефонных переговоров, который Кэ Цзяньмин проводил с бывшим спикером парламента Ван Цзиньпином.

Разговор прослушивался в рамках следственных действий. Также обвиненный по этому делу генпрокурор Хуан Шимин в феврале 2015 года был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за разглашение следственной тайны и нарушении закона о защите персональных данных.

Ма Инцзю, которого суд более низкой инстанции ранее признал невиновным по этому делу, намерен обжаловать приговор. Согласно тайваньскому законодательству, небольшой тюремный срок может быть заменен штрафом – в данном случае он составит около $4 тыс.

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