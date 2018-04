Геноцид, коррупция и государственная измена. Кто из глав государств попадал под суд и за что

6 апреля бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам лишения свободы за коррупцию и злоупотребление властью. Незадолго до этого, 13 февраля, за коррупционные преступления, включая взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями, к 20 годам лишения свободы и штарфу приговорили бывшую подругу экс-президента Чхве Сун Силь.

НВ вспоминает, кто еще из глав государств оказывался под судом и за что.

Слободан Милошевич: геноцид, пытки и разрушение населенных пунктов

Слободан Милошевич, бывший президент Сербии (1986-1997) и Союзной Республики Югославия (1997-2000), через несколько месяцев после того, как 6 октября 2000 года его вынудили уйти в отставку, был арестован по обвинению в совершении уголовных преступлений (злоупотребление служебным положением и создание группировок для совершения уголовных преступлений).

Слободан Милошевич в суде / кадр видео International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) via YouTube

28 июня 2001 года по инициативе премьер-министра Сербии Зорана Джинджича его тайно передали международному трибуналу по бывшей Югославии и перевели в тюрьму ООН в Гааге.

Еще в мае 1999 года Гаагский трибунал выдвинул против Милошевича и еще четверых высших руководителей Югославии обвинения в убийствах, преследованиях по политическим, расовым и религиозным мотивам, незаконной депортации и нарушении законов и обычаев войны в Косово в 1999 году.

3 июля 2001 года Милошевич впервые предстал перед международным судом, он отказался от услуг адвокатов, заявив, что суд незаконный и он его не признает.

Процесс над Милошевичем начался 12 февраля 2002 года. Милошевича обвинили в следующих преступлениях:

29 преступлений, совершенных в Боснии и Герцеговине с 1 августа 1991 года по 31 декабря 1995 года. Геноцид, а именно массовые убийства боснийских мусульман и хорватов, в частности, казнь нескольких тысяч мусульман в Сребренице в июле 1995 года, создание около 50 концлагерей на территории Боснии и насильственное переселение более 250 тысяч человек.

10 преступлений против человечества, среди которых преследования по политическим, национальным или религиозным мотивам, убийства, пытки, антигуманные действия, незаконные заключения.

восемь нарушений Женевских конвенций 1949 года, в частности, убийства, причинение страданий, неоправданные разрушения, порча имущества.

девять нарушений законов и обычаев ведения войны - разрушение населенных пунктов, в частности, обстрел Сараево, разрушение и повреждение исторических памятников, присвоение имущества, нападение на мирных жителей.

Суд над Слободаном Милошевичем прерывали 22 раза из-за ухудшения его состояния здоровья. Он подавал ходатайство о лечении в России, но Гаагский трибунал ему отказал, мотивируя это тем, что Милошевич ссылается на болезнь, чтобы скрыться от суда.

11 марта 2006 года Слободана Милошевича нашли мертвым в его камере в Гааге, он умер от сердечного приступа. 14 марта 2006 года его дело закрыли.

Джейкоб Зума: обвинения в коррупции

6 апреля 2018 года на фоне митингов его сторонников явился в суд экс-президент ЮАР Джейкоб Зума. Как пишет Reuters, 75-летнего экс-президента обвиняют по 16 пунктам, среди которых рэкет, отмывание денег и мошенничество.

Джейкоб Зума в суде, 6 апреля 2018 года / Фото: EPA

Само судебное заседание длилось менее 15 минут, и прокуроры, и адвокаты попросили суд отложить дело до 8 июня, чтобы подготовиться. Судья одобрил их ходатайства.

Выйдя из суда, Джейкоб Зума заявил тысячам своих сторонников, что его оппоненты лгут, а судебные власти и политики считают, что у него нет прав.

В середине февраля 2018 года Джейкоб Зума был вынужден уйти в отставку под давлением правящей партии Африканский национальный конгресс. Его обязанности стал исполнять вице-президент Сирил Рамафоса, который в декабре 2017 года сместил Зуму с поста главы Африканского националнього конгресса.

Акция сторонников Джейкоба Зумы / Фото: EPA

Нынешние обвинения в коррупции против Зумы связаны с договором о поставке военной техники на сумму $2,5 миллиарда для модернизации вооруженных сил ЮАР в 1990-х. Зума был на тот момент заместителем президента. Бывшего финансового советника Зумы Шабира Шейха признали виновным и приговорили к тюремному заключению в 2005 году за попытку получить взятку для Зумы от дочернего предприятия французского производителя оружия Thales. Зуме ттогда тоже предъявили обвинения, но затем рассмотрение его дела прекратилось незадолго до того, как он выиграл президентские выборы в 2009 году (в 2014 году Зуму переизбрали на второй срок, который должен был закончиться в 2019 году).

После избрания Зумы президентом его противники стремились возобновить рассмотрение дела против него, им это удалось в 2016 году. В марте 2016 года Верховный суд ЮАР также признал Зуму виновным в нарушении конституции из-за отказа президента выплатить часть бюджетных денег, потраченных на ремонт его дома, в рамках которого были построены амфитеатр и бассейн.

Николя Саркози: незаконное финансирование предвыборной кампании и коррупция

29 марта 2018 года СМИ сообщили, что бывший президент Франции Николя Саркози должен предстать перед судом по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

Саркози утверждает, что его обвиняют без доказательств / Фото: EPA

По данным источников, Саркози обвиняется в том, что он предлагал прокурору кассационного суда Франции Жильберу Азиберу должность консультанта в княжестве Монако взамен на доступ к материалам дела о возможной коррупции во время избирательной кампании 2007 года.

В частности, речь идет о расследовании возможного использования проблем с психическим состоянием самой богатой женщины Франции Лилиан Бетанкур для получения пожертвований на политическую деятельность Эриком Вертом, который отвечал за финасы в партии Саркози.

Адвокаты Саркози заявили, что подали ходатайство о признании доказательств против их подзащитного недостаточными.

Кроме того, Саркози подозревают в том, что его предвыборную кампанию в 2007 году незаконно финансировал ливийский диктатор Муаммар Каддафи. О том, что он имеет доказательства этого факта несколько раз заявлял СМИ сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам.

Кроме того, в суд уже передали еще одно дело против Саркози - о финансировании его президентской кампании 2012 года.

По мнению следствия, партия Саркози получила от PR-агентства Bygmalion более 18 млн евро. Эти деньги были скрыты и не учитывались как расходы на предвыборную кампанию, после которой Саркози проиграл выборы Франсуа Олланду.

Саркози отрицает эти обвинения.

21 марта 2018 года закончился двухдневный допрос Николя Саркози. 22 марта Саркози заявил СМИ, что его обвиняют без доказательств.

Виктор Янукович: государственная измена

Беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу 28 октября 2016 года было объявлено подозрение в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины.

Он скрывается от правосудия в России. Тем не менее, 28 ноября 2016 года Януковича все-таки допросили - в режиме видеоконференции. В это время он находился в зале суда в Ростове-на-Дону.

Показания по делу Януковича - тоже в режиме видеоконференции - дал в том числе действующий президент Украины Петр Порошенко. 21 февраля 2018 года защита Януковича заявила, что будет просить повторного допроса Порошенко.

Среди материалов по делу - письмо экс-президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести российские войска в Украину.

Украина также добивается возвращения разворованных Януковичем и его окружением средств. В частности, в апреле 2017 года суд конфисковал у окружения Януковича $1,5 миллиарда.

НВ