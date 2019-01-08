Экс-глава Nissan впервые выступил публично после ареста
Бывший глава компании Nissan Карлос Гон впервые со дня ареста, 19 ноября, выступил на публике.
Об этом сообщает Reuters.
"Меня ошибочно обвинили и несправедливо задержали на основании необоснованных обвинений", - сказал Гон в окружном суде Токио.
Он заявил, что никогда не получал никакой компенсации от Nissan, которая была бы скрыта, и никогда не заключал никаких обязательных контрактов с компанией для выплаты скрытой фиксированной суммы.
Гон останется под стражей до 11 января и проведет это время в специзоляторе, где он оказался 19 ноября.
Гон находится под стражей уже более месяца. Его арест в ноябре в Токио по обвинению в финансовых преступлениях смутил международную автомобильную индустрию.
Прокуратура Токио предъявила обвинение Гону, а также Nissan в занижении на $44 млрд суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за пять лет.
Прокуратура подозревает, что в течение трех лет Гон скрыл еще часть вознаграждения, полученного от Nissan на сумму примерно $38 млн.
Совет директоров Nissan уже подтвердил факт манипуляций.