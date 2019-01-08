Экс-глава Nissan впервые выступил публично после ареста Сегодня, 06:17 29 Цей матеріал також доступний українською Он отрицает все обвинения

Бывший глава компании Nissan Карлос Гон впервые со дня ареста, 19 ноября, выступил на публике.

Об этом сообщает Reuters.

"Меня ошибочно обвинили и несправедливо задержали на основании необоснованных обвинений", - сказал Гон в окружном суде Токио.

Он заявил, что никогда не получал никакой компенсации от Nissan, которая была бы скрыта, и никогда не заключал никаких обязательных контрактов с компанией для выплаты скрытой фиксированной суммы.

Гон останется под стражей до 11 января и проведет это время в специзоляторе, где он оказался 19 ноября.

Гон находится под стражей уже более месяца. Его арест в ноябре в Токио по обвинению в финансовых преступлениях смутил международную автомобильную индустрию.

Прокуратура Токио предъявила обвинение Гону, а также Nissan в занижении на $44 млрд суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за пять лет.

Прокуратура подозревает, что в течение трех лет Гон скрыл еще часть вознаграждения, полученного от Nissan на сумму примерно $38 млн.

Совет директоров Nissan уже подтвердил факт манипуляций.