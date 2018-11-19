19 ноября 2018, понедельник

Главу Nissan и Renault арестовали в Японии - СМИ

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Глава Nissan и Renault Карлос Гон был арестован в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства, сообщает издание Yomiuri.

Как пишет издание, Гон занижал размер своего вознаграждение в отчетах о ценных бумагах компании.

Совет директоров Nissan уже подтвердил факт манипуляций и предложит уволить Гона на заседании правления.

1 апреля 2017 года Гон ушел с поста президента и главного исполнительного директора Nissan и с тех пор является председателем Nissan, Renault и Mitsubishi Motors.

 

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