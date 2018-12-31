Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Владимир Фесенко
Лихорадка выборов
Алексей Бондарев
На Марс не летим, ждем конца света
Фоззи
Уловка 22 и Мандалорец
Оксана Форостина
Время читать

Бывшему главе Nissan продлили арест

Сегодня, 06:37
38
Цей матеріал також доступний українською

Карлос Гон

Окружной суд Токио продлил арест бывшему главе компании Nissan Карлосу Гону на 10 дней.

Об этом передает Reuters.

Гон останется под стражей до 11 января и проведет это время в специзоляторе, где он оказался 19 ноября.

Напомним, 23 декабря Карлосу Гону продлили срок содержания под стражей до 1 января.

Гон находится под стражей уже более месяца. Его арест в ноябре в Токио по обвинению в финансовых преступлениях смутил международную автомобильную индустрию.

Прокуратура Токио предъявила обвинение Гону, а также Nissan в занижении на $44 млрд суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за пять лет.

Прокуратура подозревает, что в течение трех лет Гон скрыл еще часть вознаграждения, полученного от Nissan на сумму примерно $38 млн.

Совет директоров Nissan уже подтвердил факт манипуляций.

Теги:   Nissan Япония

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Страны

Сегодня, 07:05

article_img
Восточная арена. Топ-10 фактов о главном стадионе ЧМ-2022 в Катаре
Гаджеты

Вчера, 17:28

article_img
Вирусный тренд. Как создать новогодний коллаж "Топ-9" в Instagram
Авто

Вчера, 15:29

article_img
10 лучших автомобилей 2018 года. Выбор редакции НВ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться