Бывшему главе Nissan продлили арест
Окружной суд Токио продлил арест бывшему главе компании Nissan Карлосу Гону на 10 дней.
Об этом передает Reuters.
Гон останется под стражей до 11 января и проведет это время в специзоляторе, где он оказался 19 ноября.
Напомним, 23 декабря Карлосу Гону продлили срок содержания под стражей до 1 января.
Гон находится под стражей уже более месяца. Его арест в ноябре в Токио по обвинению в финансовых преступлениях смутил международную автомобильную индустрию.
Прокуратура Токио предъявила обвинение Гону, а также Nissan в занижении на $44 млрд суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за пять лет.
Прокуратура подозревает, что в течение трех лет Гон скрыл еще часть вознаграждения, полученного от Nissan на сумму примерно $38 млн.
Совет директоров Nissan уже подтвердил факт манипуляций.