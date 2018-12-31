Бывшему главе Nissan продлили арест Сегодня, 06:37 38 Цей матеріал також доступний українською Карлос Гон

Окружной суд Токио продлил арест бывшему главе компании Nissan Карлосу Гону на 10 дней.

Об этом передает Reuters.

Гон останется под стражей до 11 января и проведет это время в специзоляторе, где он оказался 19 ноября.

Напомним, 23 декабря Карлосу Гону продлили срок содержания под стражей до 1 января.

Гон находится под стражей уже более месяца. Его арест в ноябре в Токио по обвинению в финансовых преступлениях смутил международную автомобильную индустрию.

Прокуратура Токио предъявила обвинение Гону, а также Nissan в занижении на $44 млрд суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за пять лет.

Прокуратура подозревает, что в течение трех лет Гон скрыл еще часть вознаграждения, полученного от Nissan на сумму примерно $38 млн.

Совет директоров Nissan уже подтвердил факт манипуляций.