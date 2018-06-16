Эйфелеву башню оградят стеной от терактов

С запада и востока вокруг башни установят постоянные металлические заграждения

К концу года власти Парижа обнесут Эйфелеву башню стеклянной стеной для защиты основания монумента от терактов. Эта стена заменит металлический забор, которым символ столицы обнесен с 2016 года.

Об этом сообщает BBC.

Высота стеклянных стен составит два с половиной метра. Их возведут с южной и северной стороны башни. Для предотвращения терактов с использованием автомобилей перед стеклянной оградой также установят 420 заградительных блоков.

С запада и востока вокруг башни установят постоянные металлические заграждения вместо временных, которые власти Парижа называют неэстетичными.

На работы планируется потратить до 35 миллионов евро.

Эйфелева башня считается одним из наиболее вероятных объектов для терактов. В настоящее время доступ к подножию Эйфелевой башни ограничен из-за антитеррористических мер. Здание охраняют спецслужбы.

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