Боевики ИГИЛ взяли ответственность за теракт в Бельгии

В теракте в Бельгии погибли три человека

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в бельгийском Льеже.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление боевиков.

#BREAKING Islamic State group claims deadly attack on Belgium police, according to propaganda agency — AFP news agency (@AFP) 30 мая 2018 г.

Напомним, 29 мая в бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек – двух женщин-полицейских и водителя. Преступника ликвидировали, перед смертью он якобы кричал Аллах Акбар.

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По данным бельгийских СМИ, злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний Бенджамин Эрман. За день до теракта он совершил еще одно убийство.

Власти Бельгии квалифицировали расстрел двух полицейских и гражданского лица как теракт. Целью нападения была полиция.