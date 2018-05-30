Боевики ИГИЛ взяли ответственность за теракт в Бельгии

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в бельгийском Льеже.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление боевиков.
#BREAKING Islamic State group claims deadly attack on Belgium police, according to propaganda agency— AFP news agency (@AFP) 30 мая 2018 г.
Напомним, 29 мая в бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек – двух женщин-полицейских и водителя. Преступника ликвидировали, перед смертью он якобы кричал Аллах Акбар.
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По данным бельгийских СМИ, злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний Бенджамин Эрман. За день до теракта он совершил еще одно убийство.
Власти Бельгии квалифицировали расстрел двух полицейских и гражданского лица как теракт. Целью нападения была полиция.
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