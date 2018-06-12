12 июня 2018, вторник

В Париже неизвестный взял двух людей в заложники, полиция перекрыла весь район

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Очевидец опубликовал фото с места захвата заложников в Париже 12 июня
@ Philippe Grasset

Очевидец опубликовал фото с места захвата заложников в Париже 12 июня

Мужчина взял в заложники двух человек в Париже во вторник, 12 июня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Правоохранители отмечают, что считают этот случай не связанным с терроризмом.

France info пишет, что злоумышленник угрожает бомбой. Издание со ссылкой на источники добавляет, что захват заложников произошел в районе 10-го округа по улице Petites-Ecuries. Заложников удерживают в офисе рекламного агентства Mixicom.

Окрестности закрыли для движения автомобильного транспорта, люди остаются в помещениях соседних офисных зданий.

Ранее сообщалось, что в Японии мужчина с ножом напал на пассажиров скоростного поезда.

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