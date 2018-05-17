Египет раскритиковал открытие посольства США в Иерусалиме

Абдель-Фаттах ас-Сиси считает, что открытие посольства принесет нестабильность в регион

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что открытие в Иерусалиме посольства США не приведет к позитивным последствиям.

Он считает, что решение США будет способствовать эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, передает Al Arabia.

"Узнав о решении США по посольству, мы говорили, что это будет иметь негативные последствия для арабского и исламского общественного мнения и приведет к некой неудовлетворенности и некоторой нестабильности. Не говоря уже о конфликте с Палестиной", - заявил ас-Сиси.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.

В ответ страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Несмотря на это, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство. Вслед за США свое посольство в Иерусалиме открыла и Гватемала.