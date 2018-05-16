Вслед за США свое посольство в Иерусалиме открыла и Гватемала

После Гватемалы свое посольство в Иерусалиме намерен открыть и Парагвай

В среду, 16 мая, президент Гватемалы Джимми Моралес открыл в Иерусалиме посольство своей страны, перенесенное туда из Тель-Авива.

Как сообщает DW, в торжественной церемонии принял участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Таким образом, Гватемала стала первой страной, которая вслед за США открыла свое дипломатическое представительство в Иерусалиме.

Также отмечается, что на будущей неделе свое посольство из Тель-Авива намерен перенести Парагвай.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.

В ответ страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Несмотря на это, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство.

Ранее сообщалось, что Чехия объявила об открытии в Иерусалиме почетного консульства.