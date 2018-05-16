Вслед за США свое посольство в Иерусалиме открыла и Гватемала

В среду, 16 мая, президент Гватемалы Джимми Моралес открыл в Иерусалиме посольство своей страны, перенесенное туда из Тель-Авива.
Как сообщает DW, в торжественной церемонии принял участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Таким образом, Гватемала стала первой страной, которая вслед за США открыла свое дипломатическое представительство в Иерусалиме.
Также отмечается, что на будущей неделе свое посольство из Тель-Авива намерен перенести Парагвай.
Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.
В ответ страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Несмотря на это, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство.
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