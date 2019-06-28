Джимми Картер заявил, что Трамп не выиграл бы выборы без вмешательства РФ Вчера, 22:58 728 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / SPUTNIK REUTERS / SPUTNIK

По мнению экс-президента США Джимми Картера, Дональд Трамп выиграл выборы только из-за вмешательства России.

Об этом пишет CNN.

«Нет никаких сомнений в том, что Россия вмешалась в выборы. Думаю, в случае проведения полного расследования окажется, что без вмешательства, хотя еще не определен его масштаб, Трамп фактически не выиграл бы выборы в 2016 году», — сказал Картер, выступая в Лисбурге.

«Он проиграл выборы, но занял этот пост, потому что русские вмешались», — подчеркнул экс-президент

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес «прокурорского решения» по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

В то же время прокурор собрал достаточно сведений, подтверждающих, что Россия пыталась повлиять на выборы в США. Российская сторона эти обвинения отвергает.