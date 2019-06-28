Иван Яковина
Трамп идет
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Георгий Тука
О разведении войск в Станице Луганской
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Джимми Картер заявил, что Трамп не выиграл бы выборы без вмешательства РФ

Вчера, 22:58
728
Цей матеріал також доступний українською

REUTERS / SPUTNIK

По мнению экс-президента США Джимми Картера, Дональд Трамп выиграл выборы только из-за вмешательства России.

Об этом пишет CNN.

«Нет никаких сомнений в том, что Россия вмешалась в выборы. Думаю, в случае проведения полного расследования окажется, что без вмешательства, хотя еще не определен его масштаб, Трамп фактически не выиграл бы выборы в 2016 году», — сказал Картер, выступая в Лисбурге.

«Он проиграл выборы, но занял этот пост, потому что русские вмешались», — подчеркнул экс-президент

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес «прокурорского решения» по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

В то же время прокурор собрал достаточно сведений, подтверждающих, что Россия пыталась повлиять на выборы в США. Российская сторона эти обвинения отвергает.

Теги:   Россия Президентские выборы в США 2016 Дональд Трамп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Геополитика

Вчера, 14:22

img
Мэй провела переговоры с Путиным и призвала к деэскалации ситуации в Украине
Политика

Вчера, 12:16

img
Зеленский предоставил гражданство иностранцам, воевавшим на стороне Украины
Геополитика

Вчера, 16:43

img
В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с Трампом на G20

Выбор редакции

Travel

Сегодня, 06:35

img
Суета сует. Добро пожаловать на Уолл-стрит, главную финансовую артерию Нью-Йорка
Политика

Сегодня, 08:13

img
Зеленский и олигархи. Что означают договоренности президента с топ-бизнесменами
Политика

Вчера, 10:28

img
В Украине воюют несколько тысяч российских солдат — экс-глава ЦРУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться