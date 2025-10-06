По территории Беларуси регулярно проходят российские беспилотники, режим Лукашенко это скрывает, а местные власти закупают детекторы от дронов, сказано в расследовании Белорусской службы Радио Свобода .

По данным журналистов, за последние 14 месяцев в воздушном пространстве Беларуси зафиксировали около 700 беспилотников, которые летели с территории Украины или России. Первые БпЛА начали залетать в Беларусь в июле 2024 года, сказано в расследовании, и с тех пор появляются там почти регулярно, чаще всего — одновременно с массированными российскими атаками по Украине. Режим Лукашенко скрывает информацию об этих инцидентах, сказано в расследовании, и не предупреждает людей об опасности.

Реклама

Один из дронов, по информации мониторинговых каналов, даже пролетел 350 км и достиг Витебской области. Еще один упал и взорвался в Октябрьском районе Гомельской области. 29 августа 2024 года, вероятно, белорусский истребитель впервые сбил на юге Гомельской области российский шахед.

Диктатор Лукашенко впервые упомянул падение дрона под Бобруйском в июле 2024 года только через два месяца после инцидента, отметили журналисты. Белорусские военные признали, что задействовали боевую авиацию, чтобы сбить дрон, только 5 сентября 2024 года — после того, как об этом сообщили украинские и белорусские мониторинговые каналы.

Глава отдела украинского Национального института стратегических исследований Алексей Ежак подчеркнул, что все дроны, заходящие в Беларусь и страны НАТО, — российские.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

По информации Белорусской службы Радио Свобода, дроны на территории Беларуси могут быть «транзитными» — проходить с севера в сторону Украины и быть согласованными между военными двух стран. Для этого, вероятно, в Беларуси должны были установить ретрансляторы для передачи телеметрических данных. Еще одна категория дронов в воздушном пространстве Беларуси — те, которые сбились с курса под влиянием украинских систем РЭБ. Однако, если беспилотник летит в глубину Беларуси по четкой траектории, его запрограммировали на цель там, объяснил Алексей Ежак.

«Невозможно сбить беспилотник с курса так, чтобы он перепутал Минск со Львовом. Российские беспилотники не настолько зависимы от РЭБ, чтобы их можно было так сильно сбить с курса», — сказал он.

Режим Лукашенко лишь несколько раз подтверждал, что сбивает дроны. В октябре 2024 года белорусский диктатор заявил, что Беларусь сбивает «все дроны», заходящие на ее территорию, независимо от происхождения, но эта информация никак не подтверждалась.

«Мы договорились через каналы с украинцами, что не будем „освещать“ в СМИ факты залета беспилотников — как российских, так и украинских — на нашу территорию. Потому что и те, и другие плохо управляют этими беспилотниками. Во-первых, они для них новые. А во-вторых, у них есть системы радиоэлектронной борьбы, которые сбивают беспилотники с курса», — утверждал Лукашенко 17 сентября 2024 года.

Алексей Ежак считает, что у белорусских военных могут возникнуть проблемы, если они будут сбивать десятки целей за одну ночь. По его мнению, редкие попытки сбить дроны показывают, что Беларусь не готова к таким массированным атакам, которые Россия запускает по Украине.

Журналисты напомнили, что белорусское спецподразделение быстрого реагирования МВД и КГБ задержало жительницу Каленковичей, которая опубликовала в местном чате видео вероятного падения дрона в 2024 году. Режим Лукашенко преследует белорусов за упоминание о дронах над их домами, но сами власти тайно покупают средства защиты от БпЛА, сказано в материале.

По информации расследователей, для Пинского райисполкома заказали пять детекторов дронов модели Булат v.4 или аналога за 25 тысяч рублей. Минский райисполком тоже купил минимум один детектор дронов Набат V.2.C. Похожие устройства используют российские оккупанты, чтобы избежать воздушных атак, пишет Белорусская служба Радио Свобода.

Также, пишут журналисты, 17 сентября для 200 человек с 17 разных предприятий устроили «семинар», посвященный защите объектов от БпЛА, который проводил разработчик и производитель средств РЭБ КБ Радар.