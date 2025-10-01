Россия впервые применила новую модификацию дронов-камикадзе Shahed , оснащенную ночной камерой, для обнаружения и поражения украинского железнодорожного эшелона во время его движения, пишет Милитарный .

Издание ссылается на кадры, которые обнародовал российский пропагандистский канал. Согласно им, группа беспилотников под управлением российских операторов атаковала поезд с цистернами с топливом на расстоянии около 150−200 километров от украинской границы.

Реклама

Первый удар дрона пришелся по локомотиву, что привело к остановке эшелона, после чего другие беспилотники начали атаковать платформы и цистерны.

Во время этой операции российские дроны столкнулись с украинскими вертолетами противовоздушной обороны, что создало опасную ситуацию для украинских пилотов.

Также, по данным россиян, один из ударов был нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами вблизи населенного пункта Бобровица на Черниговщине.

Как пишет Милитарный, первый раз использование российских шахедов с оптикой и радиоуправлением зафиксировали еще в июне. Тогда украинские защитники сбили один из таких дронов на Сумском направлении.

Впоследствии разведка ГУР обнародовала отчет, в котором подтвердила иранское происхождение аппарата — это определили по материалам корпуса, типу и расположению электроники. Сейчас же основная модель этих дронов уже почти полностью производится в России.

Среди обломков сбитого дрона нашли мощный мини-компьютер Nvidia Jetson Orin. Он используется для обработки видео и мог помогать беспилотнику самостоятельно искать цели, сравнивая изображения с загруженными в память моделями.

Впрочем, на новых кадрах видно, что дроны имели прямую связь с российскими операторами. Это может означать, что для управления использовали специальный «радиомост» через ретрансляторы или же наземный ретранслятор, расположенный рядом с целью.