Россия и Беларусь могут готовить диверсии в Польше (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Россия и Беларусь могут готовить диверсии в Польше, в которых планируют обвинить Украину. Речь идет о намерениях агрессора атаковать польскую критическую инфраструктуру.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW отметили, что служба внешней разведки России (СВР) 30 сентября безосновательно объявила о подготовке Украиной атаки под чужим флагом против критической польской инфраструктуры. СВР утверждает, будто Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) и польская разведка развернут в Польше диверсионно-разведывательную группу, которая якобы состоит из граждан России и Беларуси из легиона Свобода России и полка Кастуся Калиновского.

В СВР сообщили, что военные будут изображать российских и белорусских спецназовцев на пресс-конференции после того, как польские силы безопасности их захватят, и что проукраинские СМИ обвинят в этом инциденте Россию и Беларусь. СВР заявила, что Украина может также осуществить «атаку» на критическую инфраструктуру в Польше, чтобы «повысить общественный резонанс».

«СВР заявила, что Украина пытается воспользоваться недавним вторжением беспилотников в воздушное пространство НАТО, чтобы разжечь антироссийские настроения в Польше, ускорить эскалацию войны и подстрекать европейские страны к вмешательству в войну в пользу Украины», — пишут аналитики.

В ISW предполагают, что Кремль, возможно, приказал СВР опубликовать это заявление, чтобы избежать ответственности за возможную будущую диверсионную операцию России и Беларуси против Польши. Кремль часто использует СВР для распространения необоснованных обвинений в рамках дезинформационных кампаний, направленных на ослабление поддержки Украины и распространение сомнений относительно провокаций России против стран-членов НАТО.

В ISW напомнили, что Россия 26 сентября обвинила Украину в недавних вторжениях беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии, несмотря на то, что польские и румынские власти приписывали эти инциденты РФ.

Атака российских беспилотников на Польшу 10 сентября — главное

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли российские дроны, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Сообщалось, что один из БпЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, но впоследствии СМИ сообщили, что повреждения могла вызвать ракета с польского F-16. По данным журналистов, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

Польские и европейские власти обвинили РФ в преднамеренной скоординированной атаке и отвергли заявления о причастности Украины. 13 сентября Польша объявила о начале миссии НАТО Восточный страж в ответ на атаку БПЛА.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, которые 10 сентября залетели на территорию Польши, имели техническую возможность нести боеприпасы, но были «холостыми».

27 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила их над своей территорией, однако 19 из них все-таки попали на польскую территорию.

30 сентября Минобороны Нидерландов сообщило, что начиная с декабря разместит в Польше системы Patriot, NASAMS и антидронные средства.