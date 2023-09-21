Дроны атаковали несколько областей РФ
Власти заявили о работе ПВО в российских областях (Фото:ru.wikipedia.org)
В ночь на четверг, 21 сентября, в РФ заявили об атаки беспилотников на Курскую, Белгородскую и Орловскую области.
Кремлевское издание РИА Новости пишет, что на территории Орловской области «обезврежены» два БПЛА, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса.
Кроме того, средства ПВО уничтожили по одному БПЛА над Курской, Белгородской и Орловской областями.