Дроны атаковали несколько областей РФ

21 сентября, 03:17
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Власти заявили о работе ПВО в российских областях (Фото:ru.wikipedia.org)

Власти заявили о работе ПВО в российских областях (Фото:ru.wikipedia.org)

В ночь на четверг, 21 сентября, в РФ заявили об атаки беспилотников на Курскую, Белгородскую и Орловскую области.

Кремлевское издание РИА Новости пишет, что на территории Орловской области «обезврежены» два БПЛА, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса.

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Кроме того, средства ПВО уничтожили по одному БПЛА над Курской, Белгородской и Орловской областями.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Беспилотник Белгородская область БПЛА Белгород

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